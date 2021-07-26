   Abdelwahab - الكرنك  

الاتحاد التونسي للفلاحة: لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 13:38قراءة: 0 د, 20 ث
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أن لقاء مرتقبا سيجمع ظهر اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

ويأتي هذا اللقاء على اثر الاحداث التي شهدتها تونس منذ مساء امس الاحد وتابعاتها بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه .





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229797

Toucom  ()  |Lundi 26 Juillet 2021 à 12h 51m |           
Le monde marche sur la tête, celui qui a laissé pourrir la situation se présente comme le sauveur du pays. Pauvre Tunisie la démocratie n'est visiblement pas pour aujourd'hui.



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