الاتحاد التونسي للفلاحة: لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري أن لقاء مرتقبا سيجمع ظهر اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.ويأتي هذا اللقاء على اثر الاحداث التي شهدتها تونس منذ مساء امس الاحد وتابعاتها بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه .