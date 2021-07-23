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سعيد منتقدا ترتيب الأخبار: في شريط الأنباء يتحدثون عن جلود الأضاحي قبل المكالمات مع رؤساء الدول

Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 - 17:00قراءة: 0 د, 36 ث
قال اليوم الجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيد إن وسائل إعلام تقوم بالتعتيم على المبادرات التي يقوم بها سواء في تونس أو على مستوى مجلس الأمن والاتحاد الافريقي ومع منظمة الصحة العالمية ومع الدول الأجنبية.

وأضاف سعيد خلال زيارته لمقر وحدة التلاقيح والأمصال والمواد البيولوجية التابعة للصيدلية المركزية للاشراف على شحنة التلاقيح التي تسلمتها تونس من فرنسا أنه "'في شريط الأنباء أول أمس يتكلمون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة، كأن قضية الجلود أهم.. على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى".


وتابع سعيد ''سيأتي الوقت الذي يعرف فيه التونسيون الكثير من الحقائق والكثير من الجرائم، وسيتحمل هؤلاء الذين أجرموا في حق الشعب مسؤولياتهم كاملة أمام القانون.

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