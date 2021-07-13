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احدهم في حقه 6 مناشير تفتيش ... الاطاحة بعصابة قصّر روعت مستعملي السيارات بمفترق بن دحة

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 09:24 قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالزهروني ليلة أول أمس من الاطاحة بعصابة قصر تتكون من 4 أطفال يتزعمهم طفل عمره 16 سنة وفي حقه 6 مناشير تفتيش روعوا مستعملي الطريق بمفترق بن دحة بالسيجومي بنطر هواتفهم الجوالة وأموالهم مستغلين في ذلك تعطل حركة المرور بالمفترق المذكور .


وكشفت التحريات معهم انهم نطروا اكثر من 16 هاتف جوال ،كما سلبوا 5 فتيات تحت التهديد بموس وسكين .



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم لاحالتهم على قاضي الاطفال .

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