احدهم في حقه 6 مناشير تفتيش ... الاطاحة بعصابة قصّر روعت مستعملي السيارات بمفترق بن دحة

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالزهروني ليلة أول أمس من الاطاحة بعصابة قصر تتكون من 4 أطفال يتزعمهم طفل عمره 16 سنة وفي حقه 6 مناشير تفتيش روعوا مستعملي الطريق بمفترق بن دحة بالسيجومي بنطر هواتفهم الجوالة وأموالهم مستغلين في ذلك تعطل حركة المرور بالمفترق المذكور .وكشفت التحريات معهم انهم نطروا اكثر من 16 هاتف جوال ،كما سلبوا 5 فتيات تحت التهديد بموس وسكين .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم لاحالتهم على قاضي الاطفال .