بسبب تصريحات قيس سعيد، اتحاد الشغل يقرّر سحب مبادرة الحوار الوطني

أعلن الخميس 17 جوان، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين السالمي، أن المنظمة الشغيلة قررت سحب مبادرتها للحوار الوطني مع رئاسة الجمهورية.وأشار السالمي وفق ما نقلته اذاعة شمس أف أم على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد أن قرار سحب المبادرة يأتي على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها ان الحوار السابق الذي اشرف عليه الرباعي الراعي للحوار لم يكن حوارا وطنيا وفق تعبيره.