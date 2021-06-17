   karaouli - يا ما وجعتوها  

بسبب تصريحات قيس سعيد، اتحاد الشغل يقرّر سحب مبادرة الحوار الوطني

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 13:34 قراءة: 0 د, 28 ث
أعلن الخميس 17 جوان، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين السالمي، أن المنظمة الشغيلة قررت سحب مبادرتها للحوار الوطني مع رئاسة الجمهورية.
وأشار السالمي وفق ما نقلته اذاعة شمس أف أم على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد أن قرار سحب المبادرة يأتي على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها ان الحوار السابق الذي اشرف عليه الرباعي الراعي للحوار لم يكن حوارا وطنيا وفق تعبيره.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227706

Bannour  (Tunisia)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 13h 28m |           
الظاهر أن السيد قيس سعيد غاضب على الكل ولكن بدرجات متفاوتةفمنهم الفاسد ومنهم المتآمر و منهم الخائن و منهم من يستعرض في العضلات وكأنه حاكم بزمام الأمور في حين أن الرئيس يبحث عن أخف الأضرار ليمر بالشعب إلى بر الأمان

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 12h 41m |           
Une decision sage mais entachée d'un deni de responsabilité



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