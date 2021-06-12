اغتصاب جماعي لسيدة في سوسة: متهم يعترف بتعاطيه سيجارتي زطلة !

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 بفتح بحث تحقيقي على خلفية جريمة إغتصاب جماعي لسيدة بجهة الطنطانة أمام زوجها وطفليها وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة هيثم بوبكر لاذاعة موزاييك



ووجهت للمتهمين الثلاثة (اثنان تم الإحتفاظ بهما وطرف ثالث لايزال متحصنا بالفرار) وفق بوبكر مجموعة من التهم وهي الإغتصاب دون الموافقة باستعمال التهديد بسلاح والسرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع وتهديد طفل بموجب عقاب جنائي من عام إلى 10 سنوات .



كما وجهت لهم تهمة السكر الواضح للعموم والمسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة.



كما تم توجيه التهم نفسها إلى شخصين آخرين من أجل المشاركة في هذه الجرائم.



وقال بوبكر أن أحد المتهمين اعترف لدى استنطاقه بتعاطيه مادة الزطلة قبيل اقدامه على جريمة الاغتصاب



وأسندت النيابة العمومية إنابة عدلية لفرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني لمواصلة الأبحاث.



المصدر موزاييك



