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في سوق الحفصية القبض على محكوم ب11 سنة سجنا مع النفاذ العاجل

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 09:55 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - تمكن يوم أمس 9 جوان 2021 اعوان دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بالحفصيّة بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على منحرف خطير بسوق الحفصية عمره 36 سنة من ذوي السوابق العدليّة صادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 11 سنة مع النفاذ العاجل من أجل ترويج المخدّرات.

واعترف المتهم بترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بإيداعه السّجن المدني بمرناق من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

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