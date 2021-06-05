ذاكر لهذيب: المادة المنشطة التي استهلكها الخنيسي هي أسوأ مادة يمكن أن يفكر فيها لاعب اذا اراد استخدام المنشطات

تحدث الطبيب ذاكر لهذيب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على المادة المنشطة التي استهلكها لاعب الترجي الرياضي التونسي طه ياسين الخنيسي.
وأكد لهذيب ان الخنيسي تناول دواء يحوي تلك المادة التي تعتبر غير قوية بالنسبة للاعب وقد صنفت كمادة منشطة منذ 2017 فقط.
وتابع لهذيب " لو أن أحدا فكر في تناول مادة منشطة فإن ذلك الدواء سيكون آخر اختياراته".
وكانت لجنة للانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اصدرت قرارات بالجملة ضد مسؤولين ولاعبين في اندية مشاركة في تصفيات مسابقات الاندية الافريقية .
وأوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة سنة واحدة من تاريخ الإيقاف المبدئي ، 19 ماي 2021 ، ل"خرقه قواعد مكافحة المنشطات".
وافاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بلاغ له انه ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال مباراة بطولة دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 ماي 2021.
وكتب لهذيب في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"مانيش باش نحكي بمنطق أنصر أخاك ظالمًا او مظلوما .
لكن باش نحكي بمنطق علمي ثم باش نحكي على أخلاق طه ياسين .
علميا هو استعمل دواء بدون إستشارة طبيب (وهذا خطأ) ، لكنه دواء يسلم بدون وصفة طبية وياسين كان يعتبره مثل بعض المسكنات الاخرى لكنه يحتوي على مادة الهبتامينول المنشطة للدورة الدموية والممنوعة دوليا منذ 2017.
المادة هذه فيها خطورة للقلب اذا استعملها رياضي لكن فاعليتها ضعيفة . ( معناتها انسان كان يحب ياخذ منشطات هذا اخر دواء يفكر فيه )
والمادة هذه من السهل جدا التعرف عليها عند الرياضيين بالتحليل ( معناتها الي يحب يغش هذه اخر مادة يفكر في استعمالها)
نزيدكم حاجة اخرى ، المادة هذه فاعليتها محدودة على عكس الEPO معناتها الي باش يستعملها تكفيه لمقابلة واحدة ( مقابلة المولدية تنجم تاكل صحن كسكسي وتمشي تلعبها بدون اي ضغط ولا اي رهان)
معناتها الناس الي تحب تشوه لاعب دولي رافع للراية الوطنية يحاولوا يبحثوا شوية قبل ما ينثروا سمومهم.
اخلاق طه ياسين لا أحدٍ يمكنه التشكيك فيها، ومحافظته على حياته الخاصة خارج الملعب تعتبر مثال يحتذى به.
انا متأكد ان العقوبة ستتغير في الاستئناف ، ومتأكد أن الكفاءات التونسية في المحافل الدولية سترفع هاته المظلمة."
وأكد لهذيب ان الخنيسي تناول دواء يحوي تلك المادة التي تعتبر غير قوية بالنسبة للاعب وقد صنفت كمادة منشطة منذ 2017 فقط.
وتابع لهذيب " لو أن أحدا فكر في تناول مادة منشطة فإن ذلك الدواء سيكون آخر اختياراته".
وكانت لجنة للانضباط التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اصدرت قرارات بالجملة ضد مسؤولين ولاعبين في اندية مشاركة في تصفيات مسابقات الاندية الافريقية .
وأوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة سنة واحدة من تاريخ الإيقاف المبدئي ، 19 ماي 2021 ، ل"خرقه قواعد مكافحة المنشطات".
وافاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بلاغ له انه ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال مباراة بطولة دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 ماي 2021.
وكتب لهذيب في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"مانيش باش نحكي بمنطق أنصر أخاك ظالمًا او مظلوما .
لكن باش نحكي بمنطق علمي ثم باش نحكي على أخلاق طه ياسين .
علميا هو استعمل دواء بدون إستشارة طبيب (وهذا خطأ) ، لكنه دواء يسلم بدون وصفة طبية وياسين كان يعتبره مثل بعض المسكنات الاخرى لكنه يحتوي على مادة الهبتامينول المنشطة للدورة الدموية والممنوعة دوليا منذ 2017.
المادة هذه فيها خطورة للقلب اذا استعملها رياضي لكن فاعليتها ضعيفة . ( معناتها انسان كان يحب ياخذ منشطات هذا اخر دواء يفكر فيه )
والمادة هذه من السهل جدا التعرف عليها عند الرياضيين بالتحليل ( معناتها الي يحب يغش هذه اخر مادة يفكر في استعمالها)
نزيدكم حاجة اخرى ، المادة هذه فاعليتها محدودة على عكس الEPO معناتها الي باش يستعملها تكفيه لمقابلة واحدة ( مقابلة المولدية تنجم تاكل صحن كسكسي وتمشي تلعبها بدون اي ضغط ولا اي رهان)
معناتها الناس الي تحب تشوه لاعب دولي رافع للراية الوطنية يحاولوا يبحثوا شوية قبل ما ينثروا سمومهم.
اخلاق طه ياسين لا أحدٍ يمكنه التشكيك فيها، ومحافظته على حياته الخاصة خارج الملعب تعتبر مثال يحتذى به.
انا متأكد ان العقوبة ستتغير في الاستئناف ، ومتأكد أن الكفاءات التونسية في المحافل الدولية سترفع هاته المظلمة."
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 226980