   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

التاكسيست المتّهم بخطف إبنة المنجي الخضراوي يروي تفاصيل جديدة عن الحادثة

Publié le Jeudi 03 Juin 2021 - 08:55 قراءة: 0 د, 24 ث
في اطار حق الرد استضاف برنامج Raf Mag على اذاعةIFM التاكسيست عبد الستار العوري المتّهم بخطف إبنة المنجي الخضراوي... والذي روى تفاصيل ما حصل نافيا تحويل وجهة ابنة المنجي الخضراوي وتعهد بمقاضاته ... فيديو

وكان منجي الخضراوي أعلن يوم 20 ماي الماضي في تدوينة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن إبنته “ريما”، البالغة من العمر 15 سنة، تعرضت للإختطاف من قبل سائق سيارة أجرة ....







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