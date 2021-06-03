التاكسيست المتّهم بخطف إبنة المنجي الخضراوي يروي تفاصيل جديدة عن الحادثة

في اطار حق الرد استضاف برنامج Raf Mag على اذاعةIFM التاكسيست عبد الستار العوري المتّهم بخطف إبنة المنجي الخضراوي... والذي روى تفاصيل ما حصل نافيا تحويل وجهة ابنة المنجي الخضراوي وتعهد بمقاضاته ... فيديو
وكان منجي الخضراوي أعلن يوم 20 ماي الماضي في تدوينة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن إبنته “ريما”، البالغة من العمر 15 سنة، تعرضت للإختطاف من قبل سائق سيارة أجرة ....
وكان منجي الخضراوي أعلن يوم 20 ماي الماضي في تدوينة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن إبنته “ريما”، البالغة من العمر 15 سنة، تعرضت للإختطاف من قبل سائق سيارة أجرة ....
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