تدعيم التعاون في مختلف المجالات محور لقاء رئيس الحكومة برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري بالدوحة

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاحد 30 ماي 2021 رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بالديوان الاميري بقطر.ونوّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين كما أكد على ضرورة العمل على مزيد تدعيمها في كل المجالات.ودعا رئيس الحكومة الى العمل على رفع نسق وحجم الاستثمارات القطرية في تونس من خلال مزيد الاستثمار في بلادنا وتنويع مجالاته.من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني على مساندة قطر لتونس ووقوفها معها من أجل تجاوز الصعوبات المرحلية وخاصة بعد التاثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19.وثمّن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني نجاح تونس في عديد المجالات وخاصة في مجال التكوين المهني معبرا عن رغبة قطر في الترفيع في الوجود التونسي على اراضيها من خلال استقطاب اكثر للكفاءات التونسية في الفترة القادمة في مجالات متعددة كالسياحة والطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات خاصة وان قطر مقبلة على استضافة كاس العالم لكرة القدم سنة 2022.وحضر هذا اللقاء كل من المعز لدين الله المقدم رئيس الديوان ووليد الذهبي الكاتب العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي، وعبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، وسامي السعيدي سفير تونس بقطر، ومن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة القائم باعمال وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، وسفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن ابراهيم آل محمود، والرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عبد الله حمد العطية، ومدير الادارة العربية بالانابة بوزارة الخارجية محمد ابراهيم السادة، والاستشاري بمكتب رئيس الوزراء عبد العزيز عبد الله الكواري.