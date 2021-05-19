رئيس الحكومة يجتمع بممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الاربعاء 19 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على لقاء جمعه بممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة.وحضر هذه الجلسة كل من عماد الخميري وأنور معروف عن حركة النهضة، وأسامة الخليفي وسميرة الشواشي عن حزب قلب تونس، وحسونة الناصفي وخير الدين الزاهي عن كتلة الإصلاح وسنية بالشيخ عن حركة تحيا تونس، ورضا شرف الدين والعياشي زمال عن الكتلة الوطنية.وأكد رئيس الحكومة في مستهل اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة والذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي تجمعه بهذه المكونات، مشيرا إلى الحرص على العمل المشترك بين الحزام السياسي والحكومة والقائم على أساس الاستماع لجملة من التصورات والمقترحات البناءة حول الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية وعلاقات التعاون في عدد من الميادين الاقتصادية خاصة مع الشقيقة ليبيا.وثمّن رئيس الحكومة المجهودات التشريعية التي يقوم بها نواب الشعب بمختلف مكوناتهم وحرصهم على خدمة الشأن العام من خلال المصادقة على القوانين والتشريعات التي تقرّها الحكومة إضافة إلى أدوارهم الرقابية والاستماع إلى مواطني جهاتهم، مبرزا حرص الحكومة على الاستئناس بمقترحات مكونات المشهدين السياسي والنيابي والاجتماعي والانفتاح على التصورات التي تحقق الانتظارات المرجوة في عدد من القطاعات، وتعلي مصلحة البلاد فوق الاعتبارات السياسية والحزبية.