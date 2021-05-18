حجز أكثر من مليون دينار من العملة الأجنبية في مطار تونس قرطاج

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج خلال شهر أفريل 2021 من إحباط محاولات تهريب مبالغ من العملة الأجنبية (الأورو والدولار وغيرها) بقيمة جملية بلغت1.1 مليون دينار.حيث تم حجز ما مجموعه 235 ألف أورو و 130 ألف دولار أمريكي لدى عدد من المسافرين إلى الخارج.ووفق بلاغ للديوانة, تقوم مصالح الديوانة في هذا السياق بتطبيق مقتضيات التشريع الصرفي عند تصدير العملة الأجنبية دون تصريح أو على خلاف الصيغ القانونية و التي تقضي باستصفاء المبالغ المحجوزة لفائدة خزينة الدولة و تسليط خطايا مالية على المخالفين.