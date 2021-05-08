   Jassar - Bahebbak Ya 3omri  

قضية مقتل رجل الأعمال في العقبة: الاحتفاظ بالإبن و"الكنّة "

Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 10:03 قراءة: 0 د, 31 ث
أذن قاضي التحقيق للأول بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان وحدة مكافحة الإجرام التابعة لإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني بالاحتفاظ بإبن و"كنّة" رجل الأعمال الذي عثر عليه مقتولا جهة العقبة .

وأكد مصدر لاذاعة موزاييك أن ايقاف الابن وزوجته جاء اثر توفر معطيات دقيقة حول تورطهما في قتل الهالك وتضارب تصريحاتهما أمام المحققين .


وحسب الأبحاث المجراة فان أسباب ما أقدم عليه الابن تعلقت برفضه زواج والده الهالك من امراة كان يعتزم عقد قرانه عليها في شهر رمضان.

وقد تقرّر الاحتفاظ بالابن وزوجته في انتظار إحالتها يوم الاثنين القادم على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية .

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