محاكمة رجل الأعمال شفيق جراية

باب نات -

مثل اليوم الخميس 6 ماي 2021 في حالة إيقاف امام هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية وذلك لمحاكمته في 3 قضايا وجهت له فيها تهم إستعمال وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة أموالها عن سوء نية مع علمه ان ذلك مخالف لمصلحتها وفي مآرب كإستعمال سلطاته مع علمه انها تعد مخالفة لمصالح الشركة وكانت لقضاء مآرب شخصية.واكد جراية خلال الجلسة عدم دستورية القضايا المحال فيها واصفا أياها بالقضايا السياسة موضحا ان النيابة العمومية ملتزمة وستطبق القانون وان ثقته كبيرة في القضاء وهو راضي باي حكم يصدر في حقه.وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 17 جوان المقبل.وللتذكير فان شفيق جراية تم ايقافه على خلفية اتهامه بتدليس وثائق عقود ملكية شركة مصادرة.