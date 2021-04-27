جلسة عمل مشتركة بين وزير أملاك الدولة ووزيرة الشباب والرياضة بالنيابة

ولاية المهدية :

ولاية بن عروس :

ولاية اريانة :

ولاية صفاقس

ولاية جندوبة :

ولاية سوسة :

انعقدت صباح اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 جلسة عمل جمعت وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة احمد عظوم بحضور عدد من الاطارات السامية بالوزارتين وعدد من المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية حيث تم النظر في سبل تجاوز الاشكاليات العقارية التي تعيق تنفيذ عدد من المشاريع الشبابية والرياضية المبرمجة في عدد من الجهات والبالغ عددها 44 مشروعا (17 مشروعا في قطاع الشباب و27 مشرعا في قطاع الرياضة) باعتمادات جملية تفوق 42 مليون دينار موزعة على جميع الولايات اذا ما استثنينا ولايات مدنين وباجة وتوزر .وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف هذه المشاريع المعطلة ودراسة اشكالياتها العقارية حالة بحالة حيث تم التوصل لتجاوز أغلب التعطيلات المطروحة إما بإصدار قرارات التخصيص على غرار مشروع-بناء قاعة الألعاب الجماعية حمام الزريبة بزغوان- القاعة الرياضية بالرجيش من ولاية المهديةأو المنشآت الشبابية والرياضية الكائنة بمنطقة سيدي احمد زروق من ولاية قفصة أو اقرار التحويز الوقتي لعدد من المشاريع حتى يتم الانطلاق في انجازها في انتظار اتمام بقية اجراءات التخصيص.هذا كما تم خلال الجلسة الإذن باتمام بعض الاستشارات والآراء الفنية الضرورية مع بعض الوزارات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الفلاحة ووزارة التربية ووزارة التجهيز مع التاكيد على ضرورة استحثاث الإجراءات واختصار الآجال المتعلقة بهذه الملفات والتي نذكر منها :- مشروع بناء مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والادماج المهني- احداث دار الشباب التلالسة- تسييج مركز الاصطياف بالدويرة بالشابة- احداث ملعب حي بعمادة بوهلال ببومرداس- مشروع بناء دار الشباب بحمام الشط- مشروع بناء دار الشباب بالمنيهلة- إحداث مركز التخييم والاصطياف بقلعة الأندلس- تهيئة دار الشباب بوسمير- إحداث قاعة للرياضات الجماعية بالروحية- بناء قاعة تنس الطاولة بالعروسة- إحداث ملعب فرعي بالمركب الرياضي بمكثر- بناء قاعة للرياضات الفردية- احداث ملعب كرة القدم بزاوية سوسةكما تم خلال هذه الجلسة تناول إضافة الى المشاريع الجهوية المعطلة التطرق الى عدد من الملفات الوطنية :الوضعية العقارية لمؤسسة الحي الوطني الرياضي وضرورة العمل على تسوية الحوزات العقارية لهذه المؤسسةالبحث عن التعويضات المناسبة لبلدية بن عروس عن العقار الذي تم تخصيصه لإحداث المركب الشبابي والرياضي .هذا كما اقترحت الوزيرة في خاتمة هذه الجلسة على وزير املاك الدولة والشؤون العقارية عقد جلسات اخرى للنظر في :السبل القانونية الكفيلة بتيسير تخصيص أرصدة عقارية سواء للجمعيات الرياضية التي تطمح الى إحداث مركبات رياضيةالاطر التي تتيح الاستجابة لرغبة بعض الجامعات الرياضية على غرار كرة السلة والتنس والعاب القوى ... في احداث منشآت رياضية متعددة المكونات تساهم في مزيد اشعاعها قاريا ودوليا في اطار مقاربة تجعل من الرياضة قاطرة للتنمية واحدى دعائم الاستثمار الوطني.