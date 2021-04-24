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جمعية أمنيتي تواصل العطاء في شهر رمضان المبارك

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 17:02 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - قامت جمعية أمنيتي اليوم السبت بختان عشرة من الأطفال تحت إشراف بلدية أريانة و على رأسها العميد فاضل موسى ، و كان المفروض ان يكون العدد أكبر الا ان الجمعية حرصت على الإقتصار على هذا العدد نظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19.





وتاتي هذه المبادرة بمناسبة شهر رمضان الكريم في اطار ترسيخ قيم التضامن و العطاء من جهة وتعزيزا لجهود البلدية في العمل و التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات ...



شكرا لمصحة باستور
شكرا لكل من ساهم
في إسعاد عائلة طفل صغير تحلم بختان إبنها في أحسن الظروف


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