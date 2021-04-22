   Abdelhalim - فاتت جنبنا  

أمين محفوظ: قيس سعيد لم يستعمل بعد السلاح الدستوري الأقوى

Publié le Jeudi 22 Avril 2021 - 10:17 قراءة: 0 د, 33 ث
أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الخميس 22 أفريل، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يستعمل بعد السلاح الدستوري الأخطر.
ولم يوضح أمين محفاظ ماهية هذا السلاح الدستوري الذي يمكن ان يفعله رئيس الجمهورية في معاركه ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".


كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي...




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 224565

Artiz  (Japan)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 11h 24m |           
و ما ترتيب الجامعة التونسية الا شاهدا علي مستوي اساتذتنا الجامعيين ...

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 10h 41m |           
الدساتير وضعت لتجنب الحروب و المعارك و استعمال الاسلحة
لكن هناك من يدرس الدساتير بدون أن يفهم أهدافها
في أغلب الجمهوريات الرئيس حامي الدستور و القائد الأعلى للجيوش (و ليس للقوات الحاملة للسلاح التي دورها التصدي للجريمة و إنفاذ القانون) لتغليب السلم على الحرب لكن بعض مدريسي الدستور في تونس هوات حروب

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 22 Avril 2021 à 10h 27m |           
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