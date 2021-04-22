أمين محفوظ: قيس سعيد لم يستعمل بعد السلاح الدستوري الأقوى

أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك الخميس 22 أفريل، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يستعمل بعد السلاح الدستوري الأخطر.ولم يوضح أمين محفاظ ماهية هذا السلاح الدستوري الذي يمكن ان يفعله رئيس الجمهورية في معاركه ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي...