وزارة التجارة: "ستابل فود" وافقت على استرجاع وتعويض شحنة ارز تزن 600 طن بعد تأكد تلوثها بالافلاتوكسين ب1

كشفت وزارة التجارة ان " ستابل فود" التي زودت تونس بشحنات أرز ابيض مطلع 2021 وافقت على استرجاع وتعويض شحنة تزن 600 طن أثبتت 3 مخابر دولية احتواءها على ملوثات "الافلاتوكسين ب 1" بنسبة تفوق المعدلات المسموح بها اي 2 ميكروغرام /كغ.وأضافت الوزارة ، في بلاغ لها الثلاثاء، ان العينات التي درستها المخابر الدولية ببلغاريا ومخبر "اوروفينس" بألمانيا ، المتخصصان في تحليل المواد الغذائية والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس انتهت في المقابل الى تاكيد سلامة الشحنة الاولى التي تضم 800 طن.ولاحظت الوزارة ان شحنة 800 طن التي وصلت الى الموانئ يوم 23 جانفي 2021 تضمنت نسبة الملوثات "أفلاتوكسين ب 1" ، تتراوح ما بين 34ر1 ميكروغرام لكل كغ إلى96ر1 ميكرو غرام لكل كيلوغرام وهي دون المستويات المسموح بها والتي تعادل 2 ميكروغرام /كغ.وبينت التحاليل التي تمت على عينات من شحنة الارز التي تزن 600 طن التي تم تفريغها يوم 3 فيفري 2021 ، في المقابل، تاكد وجود نسبة من الافلاتكسين ب 1 " تفوق المعدلات المسموح بها وتتراوح بين 2ر4 ميكروغرام /كغ و 05ر6 ميكروغرام /كغ.وطرح الديوان التونسي للتجارة ، يوم 8 سبتمبر 2020 ، طلب عروض لدى المزودين المعتمدين لديه قصد شراء 3 شحنات من الأرز الأبيض تقدّر بـ 2000 طن فازت به شركة " ستابل فود ".ودفعت تصريحات صادرة عن رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نوّاب الشّعب، معز بالحاج رحومة حول تلوث شحنات الارز وزارة التجارة الى التحقيق في الملف وايقاف توزيع الارز ولاحقا الى عملية تحكيم بين تونس ومخبر" اس جي اس " السويدي و "ستابل فود".وصدرت نتائج التحكيم الذي قام به كل من المخبر الدولي ببلغاريا ومخبر "أورو فينس" بألمانيا ، المتخصصان في تحليل المواد الغذائية والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس يوم 1 افريل 2021واكدت وزارة التجارة انها تنسق حاليا مع " ستابل فود " لاستكمال الإجراءات اللازمة وذلك في انتظار رفع الحجر الصوري الذي قامت به الفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.واضافت انه تمت مراسلة مصالح الإدارة العامة للديوانة التونسية للتّنسيق بشأن الإجراءات الإدارية المستوجبة لاسترجاع المزوّد للكميّات غير المطابقة وتعويضها.وشددت الوزارة على ان التّفقّديّة العامّة ستواصل مهمّة التّفقّد المعمّق التي شرعت فيها منذ تاريخ 24 ديسمبر 2020 في علاقة بجميع أنشطة ومشمولات الدّيوان التّونسي للتّجارة وكافّة المواد التي يتولّى توريدهاولفتت الى ضرورة تأهيل وإعادة هيكلة جميع المؤسّسات والمنشآت التي هي تحت إشرافها بما فيها الدّيوان التّونسي للتّجارة في إطار خطّة لحوكمة التّصرّف فيها وفق برنامج خاصّ لكلّ منها.وتورد تونس عبر الديوان التونسي للتجارة سنويا اكثر من 3500 حاوية من المواد الغذائية من بينها أكثر من 1000 حاوية لمادة الأرز، حيث يبلغ الاستهلاك الوطني السنوي من مادة الأرز حوالي 27 ألف طن.ولا تتعدى نسبة اتلاف المواد الفاسدة في تونس 2 بالالف بالنسبة للقهوة والارز في حين ان المعدل العالمي يتراوح بين 5 و7 بالالف وفق تصريحات ادلى بها المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة، نور الدين السلامي يوم 25 جانفي 2021وقدرت لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب قدرت، خلال شهر جانفي 2021 ، وجود مواد استهلاكية موردة فاسدة بمخازن الديوان التونسي للتجارة من بينها 6500 طن من الأرز التايلندي و22 الف لتر من الحليب.