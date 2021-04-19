الSNCFT: اضافة سفرات جديدة على خط أحواز الساحل وتعديلات في برمجة شهر رمضان

تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها الكرام على خط أحواز الساحل أنّه بداية من يوم اﻹثنين 19 أفريل 2021 سيتم اضافة سفرات جديدة و إجراء تعديلات على برمجة شهر رمضان و ذلك على النحو التالي :- اضافة قطار من سوسة الجنوبية في اتجاه المنستير و البقالطة ينطلق على الساعة 05 و 20 دق.- اضافة قطار من البقالطة في اتجاه المنستير و سوسة ينطلق على الساعة 06 و 40 دق.- اضافة قطار من المكنين في اتجاه المنستير و سوسة ينطلق على الساعة 17 و 25 دق.- تكون المكنين محطة الوصول النهائية بالنسبة للقطار المتجه من سوسة نحو المنستير على الساعة 16.- القطار المتجه من المهدية نحو المنستير و سوسة على الساعة 06 و 05 دق يصبح توقيت انطلاقه من محطة المكنين 06 و 39 دق عوضا عن 06 و 43 دق.- توقف القطار بمحطة المنطقة الصناعية المكنين بالنسبة للقطار المتجه من سوسة نحو المهدية على الساعة 13 و 25 دق.