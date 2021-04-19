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الSNCFT: اضافة سفرات جديدة على خط أحواز الساحل وتعديلات في برمجة شهر رمضان

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 10:48 قراءة: 0 د, 47 ث
تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها الكرام على خط أحواز الساحل أنّه بداية من يوم اﻹثنين 19 أفريل 2021 سيتم اضافة سفرات جديدة و إجراء تعديلات على برمجة شهر رمضان و ذلك على النحو التالي :

- اضافة قطار من سوسة الجنوبية في اتجاه المنستير و البقالطة ينطلق على الساعة 05 و 20 دق.
- اضافة قطار من البقالطة في اتجاه المنستير و سوسة ينطلق على الساعة 06 و 40 دق.

- اضافة قطار من المكنين في اتجاه المنستير و سوسة ينطلق على الساعة 17 و 25 دق.
- تكون المكنين محطة الوصول النهائية بالنسبة للقطار المتجه من سوسة نحو المنستير على الساعة 16.
- القطار المتجه من المهدية نحو المنستير و سوسة على الساعة 06 و 05 دق يصبح توقيت انطلاقه من محطة المكنين 06 و 39 دق عوضا عن 06 و 43 دق.

- توقف القطار بمحطة المنطقة الصناعية المكنين بالنسبة للقطار المتجه من سوسة نحو المهدية على الساعة 13 و 25 دق.



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