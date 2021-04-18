ذاكر لهيذب: التلقيح الصيني أثبت فاعليته في مواجهة تفشي فيروس كورونا

قال الطبيب ذاكر لاهيذب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تلقيح سينوفاك الصيني أثبت فاعليته في مواجهة تفشي فيروس كورونا في الشيلي.وقال أن نتائج أكبر تجربة على السينوفاك على الشعب الشيلي خرجت اليوم . وان اللقاح فعال بأكثر من 67% وبمنع من الحالات الخطيرة بأكثر من 89% والوفيات ب80%. مع فاعلية على السلالة البرازيلية ."وقتلي أقنعت الوالدة وأقربائي ومرضتي بالتلقيح باللقاح الصيني كانت مسؤولية كبيرة ، وبعد خروج بعض الاطباء في وسائل الإعلام وبدون أي روح للمسؤولية بالتشكيك في التلقيح والحديث على ارقام مغلوطة لغايات لا يعلمها الا الله دخلنا في مرحلة الشك واللوم.اليوم خرجت أكبر تجربة على السينوفاك على الشعب الشيلي . اليوم أطمئن الجميع ان اللقاح فعال بأكثر من 67% وبمنع من الحالات الخطيرة بأكثر من 89% والوفيات ب80%. مع فاعلية على السلالة البرازيلية ."