   Arfaoui - تڤوا نارا  

ذاكر لهيذب: التلقيح الصيني أثبت فاعليته في مواجهة تفشي فيروس كورونا

Publié le Dimanche 18 Avril 2021 - 10:08 قراءة: 0 د, 43 ث
قال الطبيب ذاكر لاهيذب في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تلقيح سينوفاك الصيني أثبت فاعليته في مواجهة تفشي فيروس كورونا في الشيلي.
وقال أن نتائج أكبر تجربة على السينوفاك على الشعب الشيلي خرجت اليوم . وان اللقاح فعال بأكثر من 67% وبمنع من الحالات الخطيرة بأكثر من 89% والوفيات ب80%. مع فاعلية على السلالة البرازيلية .

وكتب لهذيب في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:

"وقتلي أقنعت الوالدة وأقربائي ومرضتي بالتلقيح باللقاح الصيني كانت مسؤولية كبيرة ، وبعد خروج بعض الاطباء في وسائل الإعلام وبدون أي روح للمسؤولية بالتشكيك في التلقيح والحديث على ارقام مغلوطة لغايات لا يعلمها الا الله دخلنا في مرحلة الشك واللوم.
اليوم خرجت أكبر تجربة على السينوفاك على الشعب الشيلي . اليوم أطمئن الجميع ان اللقاح فعال بأكثر من 67% وبمنع من الحالات الخطيرة بأكثر من 89% والوفيات ب80%. مع فاعلية على السلالة البرازيلية ."


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224329

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 18 Avril 2021 à 10h 44m |           
مسكين موجوع لانه اقنع اقرباءه ومرضاه باللقاح الصيني ولكن صرحت زميلة له بان هذا التلقيح اقل التلاقيح فاعلية
ردة فعله كانت لا اخلاقية فعوض ان يبين بالارقام المؤكدة ان اللقاح الصيني ليس اقل التلاقيح فاعلية يهاجم زملاءه ويدعي باطلا "خروج بعض الاطباء في وسائل الإعلام وبدون أي روح للمسؤولية بالتشكيك في التلقيح والحديث على ارقام مغلوطة" بينما ما قدمه اي نسبة فاعلية 67 % تؤكد ضعف فاعليته وهو ما قالته الدكتورة.
وهكذا اتضح من هو "بدون أي روح للمسؤولية" ويسعى للمغالطة



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