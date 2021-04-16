آفاق التعاون في المجال الديواني محور لقاء مدير العام للديوانة بسفير سويسرا بتونس

استقبل يوسف الزواغي المدير العام للديوانة بمقر الإدارة العامة للديوانة سفير سويسرا بتونس Etienne Thévoz .



ووفق بلاغ للديوانة, تباحث الطرفان سبل دعم التبادل التونسي السويسري وآفاق التعاون بين البلدين في المجال الديواني على غرار إعادة تفعيل برنامج التكوين على الخط "fortunis" الذي تم تركيزه بالمدرسة الوطنية للديوانة خلال سنة 2011 والمموّل من الدولة السويسرية.

كما تطرق الجانبان إلى سبل فضّ بعض الإشكاليات التي تعترض المؤسسات السويسرية المنتصبة بتونس والناشطة تحت القيد الديواني.



