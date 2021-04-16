   ST - الدوار  

آفاق التعاون في المجال الديواني محور لقاء مدير العام للديوانة بسفير سويسرا بتونس

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 16:34 قراءة: 0 د, 21 ث
استقبل يوسف الزواغي المدير العام للديوانة بمقر الإدارة العامة للديوانة سفير سويسرا بتونس Etienne Thévoz .

ووفق بلاغ للديوانة, تباحث الطرفان سبل دعم التبادل التونسي السويسري وآفاق التعاون بين البلدين في المجال الديواني على غرار إعادة تفعيل برنامج التكوين على الخط "fortunis" الذي تم تركيزه بالمدرسة الوطنية للديوانة خلال سنة 2011 والمموّل من الدولة السويسرية.
كما تطرق الجانبان إلى سبل فضّ بعض الإشكاليات التي تعترض المؤسسات السويسرية المنتصبة بتونس والناشطة تحت القيد الديواني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224267



En continu

Toutes les news

    | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:00 12:26 05:44 04:12
15°
 16° % 72 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
16°-1314°-1015°-819°-1024°-11
  • Avoirs en devises
    21741,3

  • (15 avril)
  • Jours d'importation
    152
  •              1 € = 3,30932 DT        1$ =2,77323 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 avril)   1715,1 MDT