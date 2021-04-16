الكشف عن عصابة تخصصت تهشيم عربات المترو

باب نات - تمكن أعوان مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي من اماطة اللثام عن تعرض عدة عربات مترو ولامتداد ثلاثة ايام الى الرشق بالحجارة وتهشيم واجهاتها البلورية وابوابها مما الحق اضرارا كبيرة بها ،حيث تمكنوا من القبض على الجناة وهم 4 أطفال قصر اعترفوا انهم كانوا يترصدون مرور المترو بمحطة الرمانة ثم يقومون برشقه بالحجارة والمواد الصلبة.



وقد تم الاحتفاظ بهم باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.



