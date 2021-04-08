   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

لطفي العماري: في مصر لديهم ديكتاتور يبني وفي تونس لدينا رئيس ديمقراطي متسوّل ماشي جاي من بلاد لبلاد مادد يدّو للطّلبة

Publié le Jeudi 08 Avril 2021 - 09:03 قراءة: 0 د, 19 ث
جدد الاربعاء 7 أفريل، الاعلامى لطفى العماري الاشادة بنظام السيسي في مصر مشددا على أنه رئيس يوصف بأنه ديكتاتور لكنه ديكتاتور يبني.
وقال ان تونس في المقابل لديها رئيس ديمقراطي يتسول مضيفا أن السيسي بصدد بناء مدينة عظمى في مصر في حين ان قيس سعيد عاجز عن بناء مستشفى وماشي جاي من بلاد لبلاد مادد يدو للطلبة.



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