سمير الوافي : بعدما إدعت العفاف الإعلامي والشرف المهني والوطنية العالية انكشفت عورة الشمطاء

هاجم الثلاثاء 6 أفريل، الاعلامي سمير الوافي مايا القصوري على إثر نشر النائب راشد الخياري لتسجيل صوتي يكشف مشاركتها في عملية اسقاط رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ.
وقال سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بعد أن وصف مايا القصوري // من دون ذكر اسمها// ب" الشمطاء" إن أوراقهم وعوراتهم تنكشف واحد تلو الأخر.
وأضاف سمير الوافي " بعد أن كانوا يعطوننا دروسا في الشرف والنزاهة والمهنية والأخلاق...يأتي من يفضح حقيقتهم...وهي أنهم أقذر مما نتصور وأنذل مما نتخيل وأخطر على البلاد والإعلام مما كنا نظن...وآخرهم...فإذا بنا نكتشف أنها مستعدة للتحالف مع الشياطين ضد الوطن...ومع المافيات ضد المهنة".
وتابع سمير الوافي" بكل أخطائنا نظل أشرف وأرقى وأصدق مليون مرة...!!! لعنة الله على الخونة والمنافقين والمتآمرين".
وكان النائب راشد الخياري، نشر الثلاثاء 6 افريل، تسريبا جديدا يتعلق هذه المرة بالوجه الاعلامي المعروف مايا القصوري تحت عنوان حاكمات قرطاج في اشارة الي كل من القصوري ونادية عكاشة.
وكشف التسريب قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ووقوفها وراء اقالة الفخفاخ وتعيين هشام المشيشي خلفا له ليكون يد القصر في الحكومة.
وفي ما يلي تدوينة سمير الوافي:
الحمد لله على كشف أوراقهم وعوراتهم واحدا بعد آخر...فبعد أن كانوا يعطوننا دروسا في الشرف والنزاهة والمهنية والأخلاق...يأتي من يفضح حقيقتهم...وهي أنهم أقذر مما نتصور وأنذل مما نتخيل وأخطر على البلاد والإعلام مما كنا نظن...وآخرهم تلك الشمطاء التي طالما إدعت العفاف الاعلامي والشرف المهني والوطنية العالية...فإذا بنا نكتشف أنها مستعدة للتحالف مع الشياطين ضد الوطن...ومع المافيات ضد المهنة...وبكل أخطائنا نظل أشرف وأرقى وأصدق مليون مرة...!!!
لعنة الله على الخونة والمنافقين والمتآمرين...!
وقال سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بعد أن وصف مايا القصوري // من دون ذكر اسمها// ب" الشمطاء" إن أوراقهم وعوراتهم تنكشف واحد تلو الأخر.
وأضاف سمير الوافي " بعد أن كانوا يعطوننا دروسا في الشرف والنزاهة والمهنية والأخلاق...يأتي من يفضح حقيقتهم...وهي أنهم أقذر مما نتصور وأنذل مما نتخيل وأخطر على البلاد والإعلام مما كنا نظن...وآخرهم...فإذا بنا نكتشف أنها مستعدة للتحالف مع الشياطين ضد الوطن...ومع المافيات ضد المهنة".
وتابع سمير الوافي" بكل أخطائنا نظل أشرف وأرقى وأصدق مليون مرة...!!! لعنة الله على الخونة والمنافقين والمتآمرين".
وكان النائب راشد الخياري، نشر الثلاثاء 6 افريل، تسريبا جديدا يتعلق هذه المرة بالوجه الاعلامي المعروف مايا القصوري تحت عنوان حاكمات قرطاج في اشارة الي كل من القصوري ونادية عكاشة.
وكشف التسريب قرب مايا القصوري من مركز القرار في قصر قرطاج ووقوفها وراء اقالة الفخفاخ وتعيين هشام المشيشي خلفا له ليكون يد القصر في الحكومة.
وفي ما يلي تدوينة سمير الوافي:
الحمد لله على كشف أوراقهم وعوراتهم واحدا بعد آخر...فبعد أن كانوا يعطوننا دروسا في الشرف والنزاهة والمهنية والأخلاق...يأتي من يفضح حقيقتهم...وهي أنهم أقذر مما نتصور وأنذل مما نتخيل وأخطر على البلاد والإعلام مما كنا نظن...وآخرهم تلك الشمطاء التي طالما إدعت العفاف الاعلامي والشرف المهني والوطنية العالية...فإذا بنا نكتشف أنها مستعدة للتحالف مع الشياطين ضد الوطن...ومع المافيات ضد المهنة...وبكل أخطائنا نظل أشرف وأرقى وأصدق مليون مرة...!!!
لعنة الله على الخونة والمنافقين والمتآمرين...!
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