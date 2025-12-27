Babnet   Latest update 16:07 Tunis

28 و29 ديسمبر الجاري : انعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية بالرياض.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ff4d89ce3a8.59064539_jhnmkligfopeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 27 Decembre 2025
      
تنعقد الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية يومى 28 و 29 ديسمبر 2025 بالعاصمة السعودية، الرياض.

و يترأس وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الوفد التونسي المشارك، بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد

و يتراس بدر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وفد بلاده في اشغال هذه اللجنة.


كما سيشرف الوزيران على فعاليات "الملتقى الإقتصادى التونسي السعودي" المزمع انعقاده على هامش الدورة بتنظيم مشترك بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الغرف السعودية، حيث سيكون مناسبة للمستثمرين ولرجال الأعمال ولمسؤولي الهياكل المهنية من الجانبين لتناول فرص تطوير الإستثمار والشراكة وتعزيز التبادل بين البلدين من خلال لقاءات ثنائية B2B، هذا الى جانب تقديم عروض حول مناخ وفرص الإستثمار في تونس و في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وستشهد أشغال هذه الدورة توقيع عدد من الإتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في مجالات وقطاعات متنوعة وذلك في سياق تعزيز الإطار القانونى القائم وتوسيع مجالاته خدمة للمصلحة المشتركة.
