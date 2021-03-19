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في شهادة مدوية، جوهر بن مبارك يكشف تحيّل قيس سعيد على الدستور باعلان الاستقالة "المزعومة" للفخفاخ ليعود له التكليف

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 08:46 قراءة: 0 د, 40 ث
نشر الجمعة 19 مارس، المستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك شهادة مدوية بخصوص حكومتي حبيب الجملي والياس الفخفاخ.

وكشف بن مبارك عن الواقعة الأولى التي تتمثل في انقلاب التيار الديمقراطي في اللحظات الأخيرة عن دعم حكومة الجملي رغم الاتفاق المسبق على ذلك.


أما الواقعة الثانية فهي تتعلق بما يمكن اعتباره "تحيلا" على الدستور من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى يعود له التكليف.

وأوضح بن مبارك أن رئيس الجمهورية طلب من الفخفاخ الاستقالة وأنه بينما كان يفكر في المسألة أعلن رئيس الجمهورية عن استقالة الفخفاخ ووضعه أمام الأمر الواقع قبل ان يقدم الفخفاخ لاحقا استقالته بصفة فعلية.

وذكر بن مبارك بلائحة سحب الثقة التي تم تقديمها انذاك لسحب الثقة من الفخفاخ حتى يعود التكليف للبرلمان الا ان الرئيس استبق ذلك واعلن ان الفخفاخ سبق له الاستقالة وبذلك عاد التكليف لرئيس الجمهورية.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222617

Sarramba  (South Africa)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 09h 19m |           
أخبار بايتة، نعرفها وفسرناها ابّان وقوعها؟؟؟
جوهر مبارك لا يحسن لا السّياسة ولا حتى الرّكوب على الأحداث
وليس له لا مسداقية ولا صراحة ولامروئة ولا حب الوطن
لا ننسى أنه صرّح اثر استقالته المتأخّر، المتأخّر جدا: "أنّه يبقى وفيّا لصداقته مع الفخفاخ" ؟؟؟
فهو ليس بثقة، ولا بمرجع نزيه ولا وطني

RESA67  (France)  |Vendredi 19 Mars 2021 à 08h 53m |           
Encore un kawad d’Ennahdha!



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