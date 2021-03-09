   Abdelhalim - Be Amr El-7ob  

محمد بوغلاب: الحكم ضد سامي الفهري بثماني سنوات سجن اظهره وكانه اخطر من اسكوبار

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 11:03 قراءة: 0 د, 43 ث
قال الاعلامي محمد بوغلاب في مداخلة ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" ان الحكم الاخير ضد مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري بالسجن 8 سنوات هو قرار قاسي وانتقامي للغاية.
واضاف محمد بوغلاب " الحكم ضد سامي الفهري يظهر وكانه اسكوبار او احد مساعديه".
وتابع محمد بوغلاب " في كل الاحوال القضية مالية اي وجود نزاع مالي يمكن تسويته لكن السجن بالنفاذ العاجل قاسي..."


وكانت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1 قررت في وقت متأخر من الليلة الفارطة ،الحكم بعشر سنوات سالبة للحرية مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي وثماني سنوات سجنا مع النفاد العاجل في حق سامي الفهري، كما تضمن الحكم تخطئة المعنيين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن فيما قررت الدائرة ايقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الادارية.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222030

Afarit  (Tunisia)  |Mardi 09 Mars 2021 à 11h 50m |           
عندما يتكلم الشيطان

Amir1  (Tunisia)  |Mardi 09 Mars 2021 à 11h 33m |           
يا ولاد شحيبر



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