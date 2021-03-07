وزارة الشؤون الثقافية: استئناف كل الأنشطة الثقافية بجميع فضاءات العروض

تبعا لاجتماع اللجنة الوطنيّة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المنعقد بتاريخ 5 مارس 2021 بإشراف رئيس الحكومة، تعلم وزارة الشؤون الثقافية أنّه تقرّر :-استئناف كل الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية بجميع فضاءات العروض مع تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بكلّ مجال من مجالات الأنشطة الثقافية المعنية.- استئناف كافة أنواع التظاهرات والأنشطة والاحتفالات بالمؤسسات السياحية مع تطبيق البروتوكول الصحي للقطاع السياحي.