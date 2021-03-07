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وزارة الشؤون الثقافية: استئناف كل الأنشطة الثقافية بجميع فضاءات العروض

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 16:31 قراءة: 0 د, 18 ث
تبعا لاجتماع اللجنة الوطنيّة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المنعقد بتاريخ 5 مارس 2021 بإشراف رئيس الحكومة، تعلم وزارة الشؤون الثقافية أنّه تقرّر :


-استئناف كل الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية بجميع فضاءات العروض مع تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بكلّ مجال من مجالات الأنشطة الثقافية المعنية.


- استئناف كافة أنواع التظاهرات والأنشطة والاحتفالات بالمؤسسات السياحية مع تطبيق البروتوكول الصحي للقطاع السياحي.

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