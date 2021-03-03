في حي الانطلاقة الاطاحة بزعيمة شبكة لترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية وبحوزتها 800 قرصا مخدرا

باب نات -

أوقف ليلة أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واعوان مركز الامن الوطني بحي الانطلاقة امراة في العقد الرابع من العمر كانت تتزعم شبكة اجرامية اختصت ترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.وبتفتيشها تم حجز 800 قرصا مخدرا كانت بصدد الترويج.كما تم إيقاف بقية عصابتها وحجز مبالغ مالية متفاوتة لديهم متأتية من عائدات ترويج المخدرات.وتم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض من اجل تهم تكوين وفاق اجرامي لترويج المخدرات ومسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.