مخلوف : إذا وصلنا يوما ما للسلطة... اذا فكر احد في الاعتصام داخل مقر سيادة مكانه "بوفردة"

" هاي وصاية وسع اذا كتب ربي ووصل الائتلاف للسلطة ذات يوم الي باش يخمم يعمل فيلم متع اعتصام ولا اضراب ولا حتى جرد وقفة احتجاجية في مقر من مقرات السيادة غير يحضر روحو لبوفردة طول".

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الائتلاف لو وصل الى السلطة في فترة ما لن يسمح بالاعتصامات والتظاهرات في مقرات السيادة.واضاف مخلوف ان السجن سيكون مصير كل من يخالف القانون وذلك في اشارة الى اعتصامات اتحاد الشغل.وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية