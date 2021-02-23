   Belkhayat - يا داك الانسان  

مخلوف : إذا وصلنا يوما ما للسلطة... اذا فكر احد في الاعتصام داخل مقر سيادة مكانه "بوفردة"

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 13:59 قراءة: 0 د, 29 ث
قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الائتلاف لو وصل الى السلطة في فترة ما لن يسمح بالاعتصامات والتظاهرات في مقرات السيادة.
واضاف مخلوف ان السجن سيكون مصير كل من يخالف القانون وذلك في اشارة الى اعتصامات اتحاد الشغل.

وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية

" هاي وصاية وسع اذا كتب ربي ووصل الائتلاف للسلطة ذات يوم الي باش يخمم يعمل فيلم متع اعتصام ولا اضراب ولا حتى جرد وقفة احتجاجية في مقر من مقرات السيادة غير يحضر روحو لبوفردة طول".






Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221126

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 23 Février 2021 à 16h 07m |           
@باب نات:
هنالك إشكالية في التصويت و التقييم على الموقع. كلما أردت التصويت يأتيني إ'سعار بأنني قد صوت سابقا، و الحال أن الواقع ليس كذلك.

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 23 Février 2021 à 14h 53m |           
واحد كألف و ألف كأفّ. ربي يعاونك

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 23 Février 2021 à 14h 22m |           
و هو كذلك.

في أمريكا مثلا. يتعرض لأشد المواجهة (التي تصل إلى حد الرمي بالرصاص) كل من يتهجم أو يعتدي على مقر سيادي. فما بالك بمن يتعمد تعطيل سيره.



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