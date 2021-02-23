مخلوف : إذا وصلنا يوما ما للسلطة... اذا فكر احد في الاعتصام داخل مقر سيادة مكانه "بوفردة"

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الائتلاف لو وصل الى السلطة في فترة ما لن يسمح بالاعتصامات والتظاهرات في مقرات السيادة.
واضاف مخلوف ان السجن سيكون مصير كل من يخالف القانون وذلك في اشارة الى اعتصامات اتحاد الشغل.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
واضاف مخلوف ان السجن سيكون مصير كل من يخالف القانون وذلك في اشارة الى اعتصامات اتحاد الشغل.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 221126