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وزيرة التعليم العالي تستقبل سفير دولة قطر: تطوير التعاون الأكاديمي والعلمي في مقدمة الاهتمامات

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 21:58 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - استقبلت اليوم الخميس 18/02/2021 وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة صيود، سفير دولة قطر في تونس سعد ناصر الحميدي وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية ومجال التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما تناول اللقاء سبل تدعيم التعاون الأكاديمي بين البلدين خاصة وأن وزيرة التعليم العالي تتجه هذه الأيام إلى زيارة الدوحة لبحث عدد من المشاريع والاتفاقيات المشتركة.

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