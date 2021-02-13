المشيشي يدعو مكونات المجتمع المدني الى العمل مع الحكومة لاعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52

باب نات -

التقى صباح اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي ممثلين عن المجتمع المدني والجمعية التونسية للادمان وذلك بمسرح نجمة الشمال بالعاصمة وتمحور اللقاء حول القانون 52 الخاص بالمخدرات.واكد رئيس الحكومة على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من منظور صحي تماشيا مع التزامات الجمهورية التونسية فيما يتعلق بعدد من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ذلك ان هذه المواد المخدرة تساهم في تأزيم الوضع الصحي لعدد من الاشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية بالخصوص.كما عبر رئيس الحكومة عن قناعته الراسخة بضرورة القطع مع المنظومة الزجرية الحالية والتي اثبتت فشلها في التخفيض من معدلات استهلاك المخدرات بمختلف انواعها، بل وساهمت في القضاء على مستقبل العديد من الشباب التونسي وتوجيههم نحو الانحراف والتطرف والعنف والجريمة المنظمة.كما دعا رئيس الحكومة مختلف مكونات المجتمع المدني الى العمل مع الحكومة قصد اعداد مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وذلك في اقرب الأوقات، مؤكدا ان كل تأخير يمكن ان يتسبب في خلق مآسي للشباب وعائلاتهم.