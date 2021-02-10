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المحكمة الإدارية تقضي بإعادة القاضي مكي بن عمار إلى وظيفته

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 12:40 قراءة: 0 د, 23 ث
افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، في تصريح لإي أف أم، أن الجلسة العامة القضائية أصدرت بتاريخ 8 فيفري، حكما يقضي برفض الاستئناف المقدم من المجلس الأعلى للقضاء ضد القاضي المكي بن عمار شكلا.

وقال، أن الاستئناف المذكور يتعلق بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإداري يقضي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبر أن القاضي المكي بن عمار قد قدم استقالته من وظيفته كقاض.






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