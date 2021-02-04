الفيلم المغربي "مداد أخير" يتوج بجائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي

فاز الفيلم الروائي القصير "مداد أخير" للمخرج المغربي يزيد القادري بجائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي التي انتظمت أيام 2 و3 و4 فيفري الحالي بمدينة الثقافة.وآلت جائزة أفضل مخرج للتونسي فوزي جمل عن فيلمه "Thinline".وتحصّل فيلم "Kayla" للمخرج الأنقليزي "John Dower" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.كما أسندت لجنة التحكيم جائزة خاصة لفيلم "قوس قزح" للمخرج البحريني محمود الشيخ.وفي ما يتعلق بمسابقة الأفلام الوثائقية، توج فيلم "Objectif Hirak" للمخرج الجزائري رضا منسل بجائزة أفضل فيلم.وقررت لجنة التحكيم حجب الجائزتين الثانية والثالثة.وسجلت هذه الدورة مشاركة 22 فيلما نصفها أفلام روائية ونصفها الآخر أفلام وثائقية.وتألفت لجنة التحكيم من المنتجة درة بوشوشة والأستاذ الأسعد الجموسي والممثلة آمال علوان والممثل الجزائري حسن كشاش.