نجيب الشابي يقود مبادرة وطنية لتهدئة منسوب التوتر بين الرؤساء الثلاثة

باب نات -

أجرى الجمعة 29 جانفي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية من أجل بلورة مبادرة لتهدئة منسوب التوتر بين الرؤساء الثلاثة.واعتبر المجتمعون في بيان مشترك أن الازمة التي احتدت في الآونة الاخيرة بين رئيس الجمهورية من جهة وبين رئيسي الحكومة والبرلمان من جهة أخرى تنضاف الى المشهد السياسي والاجتماعي المتردي وتسهم في تفاقمه وتعقيده وتهدد البلاد بالانزلاق الى مخاطر عدم الاستقرار وما ينطوي عليه من تهديدات أمنية واجتماعية.ودعا البيان أقطاب السلطة إلى" التعقل والحكمة وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".وتوجه المجتمعون بنداء الى "كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، حتى يعملوا على تهدئة منسوب التوتر السياسي المحتدم بينهم، في احترام كامل لأحكام الدستور، وأن يصرفوا كل جهدهم لتسهيل حوار وطني عاجل ينتهي الى اقرار إصلاحات تتكفل الحكومة بتنفيذها".ووقع على البيان كل من الحبيب الصيد , سلمى اللومي, أحمد نجيب الشابي , كمال العكروت, خميس الجهيناوي, ريم محجوب(عن حزب آفاق تونس) , بوجمعة الرميلي, الازهر القروي الشابي ورضا بالحاج