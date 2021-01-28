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عبير موسي تشتكي مخلوف والغنوشي للمفوضية السامية لحقوق الانسان وتتهمهم باضطهادها وانتهاك حقوق الانسان

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 22:05 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - حذرت الخميس 28 جانفي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من وجود خطر على النموذج المجتمعي التونسي وعلى المواطنين التونسيين وأساسا المراة التونسية التي وقفت ضد الاخوان حسب تصريحها.

ووجهت عبير موسى أصابع الاتهام لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ورئيس البرلمان راشد الغنوشي باضطهادها وانتهاك حقوق الانسان على خلفية المناوشة التي حصلت الاربعاء بينها وبين سيف مخلوف.


وأعلنت انها تقدمت بنداء عاجل للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لإعلامها بما تتعرض له من عنف واضطهاد حسب تعبيرها.

كما أعلنت انها جددت مراسلة الاتحاد البرلماني الدولي لاعلامه بما تعرضت له من عنف متكرر من أصحاب السوابق سيف مخلوف وراشد الغنوشي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219552

Afarit  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 22h 13m |           
هذه الكائنة مجرمة بكل المقاييس
كامل اليوم وهو تصور النواب دون إذنهم
كل قوانين الدنيا تحرم ذلك
وتتباكى.



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