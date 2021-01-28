القضاء الفرنسي يرفض ترحيل بلحسن الطرابلسي إلى تونس

وكالات -

كشفت محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس جنوب فرنسا، عن الاسباب الحقيقية التي دفعتها لرفض ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى بلده بسبب ما اعتبره وجود “خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة” معتبرة ان السلطات التونسية لم توضح بشكل دقيق وتوضيحاتها غير كافية بخصوص ملابسات وفاة ثلاثة أشقاء لبلحسن الطرابلسي في السجن بين 2011 و2020.وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت الطرابلسي في مارس 2019 بتهمة غسل الأموال في عصابة منظمة واستخدام وثائق إدارية مزورة”، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم. وأخذت محكمة الاستئناف في الاعتبار فترة الأحكام الصادرة بحق بلحسن الطرابلسي وسنه (58 عاما) ووضعه الصحي.وتطالب تونس بتسليم الطرابلسي على خلفية خمس تهم، بُتّ فيها أو لا تزال قائمة، وصلت فيها الأحكام الغيابية في حقه حتى الآن إلى السجن 33 عاما لمخالفات اقتصادية ومالية.