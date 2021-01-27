جوهر بن مبارك: رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يرفض أداء الوزراء المقترحين لليمين الدستورية

قال الأربعاء 27 جانفي، أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أن سلطات رئيس الدولة مقيدة ولا يمكنه أن يختار بين القبول بأداء الوزراء المقترحين اليمين أمامه ورفضه.واعتبر جوهر بن مبارك في تصريح لإذاعة موزاييك ان أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وتسميتهم بأمر يصدر بالرائد الرسمي إجراء جوهري في الدستور.ودعا بن مبارك الى ضرورة التسريع في ايجاد حل لهذه المعظلة الدستورية والقانونية والسياسية التي ستكون خانقة في خال تمسك سعيد بموقفه.ورجح استاذ القانون الدستوري جوهو بن مبارك ان يكون قرار رئيس الجمهورية برفض اداء اليمين شاملا لكامل قائمة التحوير الحكومي التي نالت مساء امس ثقة البرلمان.