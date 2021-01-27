ائتلاف "صمود" يطالب بإسقاط الحكومة وتغيير المنظومة

بلاغ صحفي -

في سابقة خطيرة وبعد دعوة أكثر من 40 منظّمة وطنية وجمعية حقوقية للتّظاهر يوم 26 جانفي 2021 في ساحة باردو قامت حكومة هشام المشّيشي بمنع المتظاهرين للوصول إلى ساحة باردو بغلق وعلى بعد كلمترات كل المنافذ المؤدّية لها وعسكرة محيطها بالمدّرعات. كما قامت بردع المظاهرات التي انتشرت داخل البلاد والتي سجّلت سقوط أول شهيد لانتفاضة جانفي 2021 ومواصلة حملة الاعتقالات العشوائية للشباب.بناء على ما تقدم فإن ائتلاف صمود :1/ يترحم على روح هيكل الرّاشدي أول شهيد لانتفاضة جانفي 2021 ويعتبر أن مصادرة حكومة هشام المشيشي لحق التّظاهر السّلمي هو خرق للفصول 19 و 37 من دستور الجمهورية التونسيسة وتصفية لما تبقّى من مكتسبات الثّورة ورجوع لممارسات دولة الاستبداد ويطالب رئيس الحكومة بالاستقالة.2/ يطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين لم يقوموا بأعمال تخريب أو اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة. وبضمان المحاكمة العادلة لمن ثبت تورطهم في أفعال يجّرمها القانون.3/ يطالب قوات الأمن الدّاخلي مواصلة القيام بدورها المقدس كأمن جمهوري يحترم دستور البلاد والقوانين الجاري بها العمل بما في ذالك الدّفاع عن الحريات العامة والفردية وضمان حقّ التّظاهر السّلمي. وعدم الانصياع لضغوطات الحكومة بقمع الحرّيات.4/ يدعو القوى الدّيمقراطية المدنية والسياسية لمزيد الانخراط في انتفاضة جانفي 2021 ودعم الحراك الاحتجاجي الشّعبي حتّى تغيير المنظومة السّياسية التي جلبت الخراب للبلاد ورحيل هذه الحكومة.عن ائتلاف صمودالمنسّق العامّ حسام الحامّي