بعد ما راج حول مقاضاتها بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة، نرمين صفر تستنجد بمنير بن صالحة

أعلنت الخميس 21 جانفي، الفنانة الاستعراضية نرمين صفر أنها قامت بتكليف المحامي منير بن صالحة حتى يتثبت في صحة الخبر المتعلق بوجود شكاية ضدها ويقوم بالاجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.وأوضحت نرمين صفر أن تكليفها لمنير بن صالحة يأتي على خلفية ما تم تداولها بأنه تم رفع قضية ضدّها بالاعتداء على الاخلاق الحميدة مشيرة إلى أنها لم تتلقي إلي الآن أي استدعاء في الغرض.يذكر أن نرمين صفر وخلال أيام الحجر الصحي الشامل الذي تم اقراره نهاية الأسبوع الماضي أمنت بثا مباشرا بصفة يومية وتابعها آلاف التونسيين.