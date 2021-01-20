صورة اليوم: خذني الحنين لعينيك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء 20 جانفي، صورة لموقع التلفزة الوطنية التونسية أمس الثلاثاء بعد إعلانها أن رئيس الحكومة هشام لمشيشي سيتوجه بكلمة إلى التونسيين.وجاء في خبر التلفزة التونسية أن رئيس الحكومة " يوسف المشيشي" سيتوجه بكلمة الى التونسيين.وأثار الخطأ موجة سخرية على صفحات التواصل الاجتماعي وصل حتى التندر.وقال بعض رواد الفايسبوك أن من كتب الخبر مايزال يعيش في فترة رئيس الحكومة يوسف الشاهد فيما قال أخرون " خذني الحنين لعينيك" في إشارة لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.