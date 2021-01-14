كتلة الدستوري الحر تعلن انطلاقها في إمضاء عريضة في طلب سحب الثقة من سميرة الشواشي

باب نات -

أعلنت كتلة الدستوري الحر انطلاقها في إمضاء عريضة في طلب سحب الثقة من النائبة الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي التي أصبحت وفق بلاغ لحزب الدستوري الحر بمثابة العصا الغليظة التي يسلطها رئيسها للاعتداء على الأصوات المعارضة له عند تسييرها للجلسات .وتهيب كتلة الدستوري الحر بكافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار وتظافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس وفق نفس البلاغ.وكان الحزب الدستوري الحر قد نشر مقطع فيديو على صفحته على الفايسبوك، يظهر انطلاق مشادة كلامية بين رئيسة الجلسة سميرة الشواشي وعبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر على اثر رفض موسي لطلب رئيسة الجلسة بعدم مقاطعة النائب حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) وهو ما تطور لاحقا إلى مشادة كلامية بين عبير موسي وسميرة الشواشي مما ادى الى رفع الجلسة الجلسة التي كانت مخصصة للتداول حول مشروع القرار المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب المزمع عرضه للمصادقة في الجلسة العامة.