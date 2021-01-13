في اريانة يعتدى بهرواة على شاب ويسحله في الطريق العام

باب نات - تمكن يوم أمس 12 جانفي 2021 أعوان مركز الأمن الوطني بأريانة العليا بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة من إلقاء القبض على شخص عمره 39 سنة من أجل تعمّده الإعتداء بالعنف الشديد على شاب في الطريق العام وقام بسحله والاعتداء على رأسه بهراوة كما قام بركله ولكمه مما تسبب له في اضرار جسيمة ...



بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بأريانة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



