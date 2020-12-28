منظمة فريدريش ناومان تمنح هبة لفائدة الشرطة البلدية بالمرسى

تسلمت، اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، بلدية المرسى هبة تتمثل في أجهزة راديو لاسلكي ومحطة ربط مركزي وجهاز إرسال لفائدة الشرطة البيئية من قبل منظمة فريدريش نومان من أجل الحرية وذلك دعما لمجهودات هذا الجهاز وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبله.وتعتبر هذه البادرة الأولى من نوعها في تونس تأتي في إطار دعم البلديات بمختلف تراب الجمهورية لإيجاد منوال تنمية محلية.واحتفالا بهذه المناسبة، انعقدت جلسة بحضور أعضاء المجلس البلدي وكاتب عام البلدية محمد السكوحي وممثلين عن منظمة فريدريش ناومان والشرطة البيئية.هذا وتعمل المنظمة على النهوض بجهاز الشرطة البيئية وتحسين أدائهم وتطوير قدراتهم ومعارفهم في مجال التدخل البيئي من خلال تنظيم دورات تدريبية للأعوان استهدفت 750 عونا و130 بلدية.