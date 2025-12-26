ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c6696ba9d288.72425630_mqliehjkpongf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن اليوم أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من القبض على منحرف خطير ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتجول بسيف كبير الحجم، ما تسبّب في حالة من الذعر في صفوف المارة.



وكشفت الأبحاث معه أنّه من ذوي السوابق العدلية، كما تبيّن أنّه محلّ تفتيش في قضايا عنف وسلب، ليتمّ الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.









ويُذكر أنّ أعوان فرقة الشرطة العدلية 17 بالسيجومي تمكّنوا خلال الفترة الأخيرة من إيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة المختصّة في السلب باستعمال الأسلحة البيضاء والاعتداء بالعنف الشديد.

