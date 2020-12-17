الجرندي يستقبل سفير دولة الكويت بتونس

باب نات -

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 16 ديسمبر 2020، بمقرّ الوزارة علي أحمد الظفيري، سفير دولة الكويت بتونس.وفي مستهلّ اللقاء، أبرز الوزير عراقة العلاقات التونسيّة الكويتيّة، مُشيدا بعمق الروابط الأخويّة والقواسم المشتركة بين البلدين والمكانة المرموقة التي بلغتها هذه العلاقات، ودعا عثمان الجرندي إلى ضرورة مزيد الاستفادة من كلّ الإمكانيّات المتاحة في البلدين، من أجل توسيع قاعدة التعاون وإثراء مضامينه، والإعداد المحكم للاستحقاقات الثنائيّة المقبلة.وأعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى التنسيق والتشاور القائم مع الكويت على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيدا بسياسة الاعتدال التي تنتهجها دولة الكويت في خدمة القضايا العربيّة، ومثمّنا جهودها البنّاءة من أجل إعادة الانسجام والوئام لمجلس التعاون الخليجي.من جانبه، أبرز السفير الكويتي عمق الروابط الأخويّة القائمة بين البلدين، مُثمّنا ما تشهده علاقات التعاون من حركيّة وتطوّر. وأكّد أنّ مبادرة سيادة رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له، أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تركت أفضل الانطباع وأطيب الأثر لدى القيادة والشعب الكويتي.وأعرب الدبلوماسي الكويتي عن تطلّعه إلى أن تشهد الفترة القادمة حركيّة على مستوى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، ونوّه بالدور الذي تضطلع به تونس في إيجاد تسوية سياسيّة للأزمة الليبيّة.