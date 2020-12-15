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قضى 14 سنة في السجن "ولد البارصا "في قبضة امن العمران ...

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 10:51 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على كهل في العقد الخامس معروف بكنية ولد البارصا " اندمج في ترويج المخدرات لمختلف الشرائح العمرية بمنطقة الجبل الاحمر .

وبتفتيشه وبتفتيش مقر اقامته تم حجز 884 قرصا مخدرا ومبالغ مالية متأتية من عمليات بيع المخدرات .


بالتحري معه تبين انه غادر السجن منذ 8 أشهر بعد أن قضى عقوبة طويلة قدرت ب14 سنة سجنا أثر تورطه في ادخال شحنة مخدرات ...

وقد تم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

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