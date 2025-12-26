معهد الصحافة وعلوم الاخبار يعتمد منظومة الامتحان الذكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f53cafd85940.21668099_ojlhgemnkqpif.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت إدارة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، اليوم الجمعة، عن اعتماد منظومة الامتحان الذكي، التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الشفافية والدقّة والنجاعة على نظام الامتحانات.



وبيّنت الإدارة، في بلاغ لها، أن منظومة الامتحان الذكي هي نظام رقمي يعتمد على التكنولوجيا في تنظيم الامتحانات وحوكمتها، من خلال تسريع عمليات الإصلاح والتصحيح، والحدّ من الأخطاء اليدوية، مع ضمان شروط العدالة والشفافية.









وأشار البلاغ إلى أنه يتعيّن على الطلبة الحضور إلى قاعة الامتحان قبل الموعد المحدّد بـ10 دقائق للتثبت من القاعة والإجراءات المعتمدة، إلى جانب الاستظهار ببطاقة الهوية الجامعية وبطاقة التعريف الوطنية والتوقيع عند الدخول.



