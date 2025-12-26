Babnet   Latest update 23:13 Tunis

معهد الصحافة وعلوم الاخبار يعتمد منظومة الامتحان الذكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f53cafd85940.21668099_ojlhgemnkqpif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      
أعلنت إدارة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، اليوم الجمعة، عن اعتماد منظومة الامتحان الذكي، التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الشفافية والدقّة والنجاعة على نظام الامتحانات.

وبيّنت الإدارة، في بلاغ لها، أن منظومة الامتحان الذكي هي نظام رقمي يعتمد على التكنولوجيا في تنظيم الامتحانات وحوكمتها، من خلال تسريع عمليات الإصلاح والتصحيح، والحدّ من الأخطاء اليدوية، مع ضمان شروط العدالة والشفافية.



وأشار البلاغ إلى أنه يتعيّن على الطلبة الحضور إلى قاعة الامتحان قبل الموعد المحدّد بـ10 دقائق للتثبت من القاعة والإجراءات المعتمدة، إلى جانب الاستظهار ببطاقة الهوية الجامعية وبطاقة التعريف الوطنية والتوقيع عند الدخول.

كما يتم لصق رمز شريطي خاص بكل طالب على ورقة الامتحان يحمل هويته بطريقة مُشفّرة، ويُشدد المعهد على ضرورة التعامل مع هذا الرمز بعناية وعدم إتلافه أو تغييره.
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
