   Om Kalthoum - أنت الحب  

بن علي في تسجيل صوتي قبل وفاته: أنا ما سرقتش البلاد وكنت نحمي في المعارضين وعُمْري ما أعطيت أوامر بالقتل أو التعذيب

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 21:14 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - بثت الجمعة 11 ديسمبر، قناة الحدث، تسجيلا صوتيا مسرّبا لمكالمة هاتفية جمعت الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالمحامي منير بن صالحة.
وقال بن علي في مكالمته ان الاتهامات له بسرقة البلاد لا أساس لها من الصحة وأن من اتهموه بالسرقة اتضح أنهم سارقون حسب تعبيره.
ونفى بن علي الاتهامات له باعطاء أوامر وتعليمات لمضايقة المعارضين أو للتعذيب أو القتل مؤكدا أنه كان يحمي المعارضين وأن تعليماته كانت أن لا تتم اهانة أي مواطن.





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216755

Karimyousef  (France)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 22h 46m |           
مسرحية لمزيد خلط الاوراق..هذا تدليس لصوت بن علي

Afarit  (Nigeria)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 21h 24m |           
نسأل الله أن ينتقم منه ومن كل الكلاب المدافعة عنه
https://www.youtube.com/watch?v=e06vcDdshbM&t=943s

ومن اغتصب هذا الطفل
https://ibb.co/tXKR7K1

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 11 Decembre 2020 à 21h 23m |           
القناة الاماراتية تكذب مثلما تتنفس. ينجم يكون تقليد لصوته . و ينجم يكن هو يكذب وهو الان عند قاضي القضاة سيحاسب على الذي دفنة في قنطرة الجمهورية و عن الاغتصابات و الاعدامات بدون محاكمات . و حسبي الله و نعم الوكيل. يا الحدث جيب غيرها.



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