بن علي في تسجيل صوتي قبل وفاته: أنا ما سرقتش البلاد وكنت نحمي في المعارضين وعُمْري ما أعطيت أوامر بالقتل أو التعذيب

باب نات -

بثت الجمعة 11 ديسمبر، قناة الحدث، تسجيلا صوتيا مسرّبا لمكالمة هاتفية جمعت الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالمحامي منير بن صالحة.وقال بن علي في مكالمته ان الاتهامات له بسرقة البلاد لا أساس لها من الصحة وأن من اتهموه بالسرقة اتضح أنهم سارقون حسب تعبيره.ونفى بن علي الاتهامات له باعطاء أوامر وتعليمات لمضايقة المعارضين أو للتعذيب أو القتل مؤكدا أنه كان يحمي المعارضين وأن تعليماته كانت أن لا تتم اهانة أي مواطن.