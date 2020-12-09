على قناة الجزير... سيف مخلوف يشبّه أنور بالشاهد بعادل امام في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير"

باب نات -

استضافت مساء الثلاثاء 8 ديسمبر، قناة الجزيرة مباشر النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد والنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف للحديث عن العنف الذي شهده البرلمان.وفي مستهل مداخلته اتّهم أنور بالشاهد ائتلاف الكرامة وسيف مخلوف باستغلال الدين للوصول للبرلمان وممارسة الوصاية على المرأة حسب تعبيره.وشبّه انور بالشاهد ائتلاف الكرامة وقياداته بالميليشا التي تمارس العنف وجدّد تأكيده على اعتداء نواب ائتلاف الكرامة بالعنف موضّحا أن الجرح في جبينه تسبّب له به النائب زياد الهاشمي وقال " زياد الهاشمي قام بالقاء قارورة أصابت جبيني وفتحت لي جرحا عميقا".من جانبه كذّب مخلوف تصريحات أنور بالشاهد ونفي أن ائتلاف الكرامة تقدّم في الانتخابات على أساس الدّين أو يحاول ممارسة الوصايا على المرأة.كما نفى اعتداء نواب ائتلاف الكرامة علي أنور بالشاهد وقال "الاعتداء المزعوم لم نره وتفاجأنا به ومن المرجّح أنه نتيجة التدافع تعرّض للخدش".وتابع قائلا "يريدون تقديم صورة الضحية والاسترزاق من هذه الوضعية" وشبّه أنور بالشاهد بعادل امام في فيلم "محروس بتاع الوزير" وقال "زميلي النائب يذكّرني يمحروس بتاع الوزير الذي أصيب اصابة طائشة فأصبح بطلا قوميا.