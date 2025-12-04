في مستشفى الرابطة: استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الابعاد

أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، في بلاغ عن إنجاز طبي حقق في المستشفى الجامعي بالرابطة ويتعلق باستئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الابعاد ما يعكس التطوّر المستمر لطبّ القلب في تونس، وقدرة الفرق الطبية على التحكم في أحدث التقنيات.وحسب البلاغ نجح فريق قسم أمراض القلب بالمستشفى المذكور اليوم في إجراء استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع يبلغ من العمر 34 يوماً وذلك باستخدام تقنية التخطيط الكهرو-تشريحي ثلاثي الأبعاد، ليكون أصغر مريض في شمال إفريقيا يخضع لهذا التدخل الجراحي المتقدّم.