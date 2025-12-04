Babnet   Latest update 23:20 Tunis

في مستشفى الرابطة: استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الابعاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931f5949c2473.31075927_fpgnqelkojihm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 21:56
      
أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، في بلاغ عن إنجاز طبي حقق في المستشفى  الجامعي بالرابطة ويتعلق باستئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الابعاد ما يعكس التطوّر المستمر لطبّ القلب في تونس، وقدرة الفرق الطبية على التحكم في أحدث التقنيات.
وحسب البلاغ  نجح فريق قسم أمراض القلب بالمستشفى المذكور اليوم في إجراء استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع يبلغ من العمر 34 يوماً  وذلك باستخدام تقنية التخطيط الكهرو-تشريحي ثلاثي الأبعاد، ليكون أصغر مريض في شمال إفريقيا يخضع لهذا التدخل الجراحي المتقدّم.


وأشرفت على العملية الأستاذة سناء والي، رئيسة وحدة تعديل نبضات القلب، تحت إشراف الأستاذ محمد سامي المورالي، وبالتنسيق مع الأستاذة فاطمة وردة رئيسة قسم أمراض القلب للأطفال.

وحسب البلاغ الوزاري جاء التدخل الجراحي، ضمن ورشة امتدّت ثلاثة أيام خصّصت للتعامل مع اضطرابات نظم مقاومة للعلاج و التشوّهات القلبية الخِلقية المعقّدة.
وتمّ خلال الورشة العمل ضمن مقاربة متعددة الاختصاصات، جمعت بين أمراض القلب للكهول والأطفال و التخدير والإنعاش و الصيدلة السريرية والأشعة، ما سمح بتأمين علاج دقيق وناجع وآمن.
 

 


